Paris Jackson emociona-se ao assistir novo espetáculo da Broadway sobre Mickael Jackson

O novo espetáculo da Broadway sobre o rei do Pop, Mickael Jackson, estreou, esta terça-feira, no conhecido Teatro Neil Simon e contou com a presença dos filhos da falecida estrela Prince Jackson, Bigi Jackson e Paris Jackson, que se comoveu com a noite de abertura do "MJ: The Musical", em português, MJ: O Musical.

O trio Jackson, que raramente aparece junto no olhar público, desfilou ainda no tapete vermelho antes do espetáculo, segundo aponta o site Page Six, que revela que, durante o musical, Paris, de 23 anos, foi vista a enxugar as lágrimas depois de um dueto emocional da música "I'll Be There", reconfortando-se num dos ombros de um dos seus irmãos.

Antes de o espetáculo terminar e acenderem as luzes para os intérpretes receberem uma ovação em pé dos espetadores, os irmãos Jackson abandonaram o teatro.