Oprah Winfrey quase foi atropelada por Jamie Oliver

Jamie Oliver quase atropelou com uma mota a apresentadora Oprah Winfrey num estúdio televisivo, nos anos 2000. O chef britânico recordou o momento caricato em entrevista ao podcast 'On Jimmy's Farm'.

Quando trabalhava como convidado do programa 'The Oprah Winfrey Show', era suposto Oliver aparecer de mota em estúdio com um 'número' que até estava ensaiado, mas "o que ninguém disse foi que o pessoal da limpeza tinha polido o chão depois dos ensaios", revelou.

"Eu entrei, pisei no travão e nada aconteceu. Eu estava a ir em direção a Oprah e não estava a conseguir parar. E saltei da mota", contou.

De acordo com o chef de cozinha, este episódio fez com que a segurança no local se tornasse "bastante agressiva". "Os seguranças dela pensaram que estava a tentar matá-la", disse ainda.