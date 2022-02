Lizzo celebra amor-próprio com um vídeo sensual nas redes sociais

A cantora Lizzo é uma das vozes que mais se relaciona com o movimento sobre a positividade do corpo nas redes sociais.

A rapper norte-americana, de 33 anos, publicou este sábado um vídeo, onde aparece completamente nua, acompanhado por uma descrição na qual esta celebra o amor-próprio incondicional.

"Se me amas... amas a todos. Não se pode escolher. Devemos amar-nos incondicionalmente uns aos outros, começando por amarmo-nos incondicionalmente a nós próprios. Tira hoje um momento e pensa nas condições a que nos agarramos. Liberta-te no amor. Tu mereces", escreveu Lizzo no Instagram.