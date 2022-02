Bebé de 13 meses que precisou de ECMO continua a "evoluir favoravelmente"

A criança do sexo masculino estava internada no Centro Materno Infantil do Norte por covid-19, mas teve que ser transferida, na sexta-feira, para o Hospital de S. João por "alterações cardíacas".





O bebé de 13 meses internado com covid-19 nos Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, e que precisou de Oxigenação por Membrana Extracorporal (ECMO) continua "estável e a evoluir favoravelmente", anunciou a unidade hospitalar este domingo.

Segundo o ponto de situação sobre a criança feito ao início desta tarde, o seu quadro clínico mantém-se "estável e a evoluir favoravelmente", cita a agência Lusa. A diretora clínica Maria João Baptista já havia dado conta desse quadro, na conferência de imprensa realizada ontem, onde explicou que a criança, depois de ter sido ligada à ventilação mecânica, “foi ficando estável”, estando a “equipa clínica a prestar todos os cuidados de que necessita”.

A criança do sexo masculino estava internada no Centro Materno Infantil do Norte por covid-19, mas teve que ser transferida, na sexta-feira, para o Hospital de S. João por "alterações cardíacas", também indicou ontem a mesma fonte hospitalar.

À tarde, a especialista revelou que o bebé deu entrada no hospital “com covid-19 e com um quadro clínico compatível com a existência de uma miocardite”.

De acordo com Maria João Baptista, o bebé “estava clinicamente muito doente, tinha arritmias cardíacas que foram muito difíceis de controlar (…), necessitou de ser ventilado mecanicamente e, apesar de todas as medidas que foram instituídas, entrou num choque cardiogénico, em que o coração deixa de ser capaz de assegurar a circulação do sangue pelo corpo e houve a necessidade de colocá-lo em ECMO”.