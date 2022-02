Ataque de cão deixa homem de 82 anos com ferimentos graves

Um homem de 82 anos ficou ferido com gravidade depois de ser atacado por um cão ao início da tarde de domingo, na zona urbana de Adaúfe, em Braga.

O homem estava a passar na rua, quando um cão terá saltado o muro de uma propriedade, atacando-o.

O alerta foi dado pelas 14h52, adiantou uma fonte dos Bombeiros de Braga ao site Notícias ao Minuto. O homem ficou com o braço esquerdo "bastante ferido ao nível do músculo e tecidos", e sofreu ainda lacerações nos membros inferiores e cara.

Quando as equipas de socorro chegaram, o cão - de porte grande - já estava com o dono, sendo que a GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.

O homem foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Braga para o hospital.