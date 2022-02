Billie Eilish interrompe concerto para ajudar fã que estava com dificuldades em respirar

A artista Billie Eilish parou um concerto em Atlanta, Estados Unidos da América (EUA) no sábado passado para se certificar de que um fã que estava com dificuldades em respirar recebia todos os cuidados médicos adequados para ficar bem.

Billie Eilish, de 20 anos de idade, que tem estado a viajar e a dar concertos na sua digressão "Happier Than Ever", perguntou se havia um inalador na sala. "Está tudo bem, está tudo bem. Temos [um inalador]", disse a cantora à multidão. "Rapazes, dêem-lhe algum tempo. Não se amontoem", frisou.

O momento foi gravado em vídeo e posteriormente partilhado nas redes sociais, onde muitos fãs elogiaram a atitude de Billie Eilish. Recorde-se que a cantora voltou a pintar o cabelo de preto, a poucos dias antes de começar a sua nova digressão.

Billie Eilish é a artista mais jovem a receber um Gloco de Ouro de melhor canção original, com a música "No Time To Die" - que apareceu na banda sonora do filme "007: Sem Tempo para Morrer".