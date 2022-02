Sérgio Conceição multado por declarações após o jogo FC Porto - Boavista

Sérgio Conceição terá de pagar uma multa de 510 euros devido às declarações proferidas após o jogo do FC Porto contra a Boavista.

O técnico foi multado esta quarta-feira depois do jogo referente à 10.ª jornada da I Liga, de acordo com a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"Condenar o Arguido Sérgio Paulo Marceneiro Conceição pela prática da infração disciplinar p. e p. pelo artigo 141.º ex vi 168.º n. º1 ambos do RDLPFP, por violação ao disposto no artigo 19.º, n.º 1, do RDLPFP e no artigo 51.º, n.º 1, do RCLPFP, na sanção de multa que se fixa em € 510 (quinhentos e dez euros)", lê-se no processo disciplinar.

Apesar da multa o treinador escapa a um eventual castigo, assegurando assim presença no banco no Clássico frente ao Sporting está assegurada.