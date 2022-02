Exportações de componentes automóveis mantêm queda em relação a 2019

As exportações de componentes automóveis situaram-se nos 607 milhões de euros no mês de dezembro. Os dados são da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA) que diz que este valor “regista uma diminuição de 10,2% relativamente ao mesmo mês de 2020, e 4,9% em relação a 2019”.

E detalha que ao analisar as vendas ao exterior no decorrer do ano, foi verificado que apenas nos meses de fevereiro e março é que as exportações se situaram acima do nível verificado em 2019. “Aliás, quando comparados os anos de 2021 com 2020, conclui-se que no 2º semestre de 2021 as exportações registaram sempre uma diminuição face a 2020”, lê-se na nota.

No balanço do ano 2021, as exportações de componentes automóveis atingiram os 8.957 milhões de euros, o que reflete um acréscimo de 3,7% face ao ano de 2020. “No entanto, comparando com 2019 as vendas ao exterior estão 8,3% abaixo no nível registado na pré-pandemia Covid-19”, diz a AFIA.

E explica: “Para além do aumento de casos relacionados com a pandemia de Covid-19 e o Brexit, são também os problemas nas cadeias de abastecimento que continuam a afetar toda a indústria automóvel. A falta de chips, componentes eletrónicos e também à escassez de outras matérias-primas têm levado a graves problemas nesta indústria e levando as construtoras automóveis a interromperem temporariamente a laboração”.