LeBron James é o jogador com mais pontos marcados

Apesar da derrota dos Los Angeles Lakers frente aos vizinhos dos Golden State Warriors (117-115), na madrugada deste domingo, LeBron James marcou a noite, ao tornar-se no jogador com mais pontos marcados da história da NBA.

James ultrapassou, assim, Kareem Abdul-Jabbar, num recorde que considera os pontos marcados entre épocas regulares e play-offs.

James marcou 26 pontos no jogo frente aos Warriors, elevando o total da sua carreira para 44.152. Isto quando Abdul-Jabbar, antigo detentor do título, contava com 44.149 pontos combinados (38.387 na temporada regular e 5.762 nos playoffs).