Atriz Isabelle Huppert infetada com covid-19

A atriz francesa Isabelle Huppert, de 68 anos, está infetada com o novo coronavírus. A notícia foi dada pela organização do Festival de Cinema de Berlim, para justificar a ausência da atriz no dia em ia receber o prémio honorário do evento: o Urso de Ouro.

"Infelizmente, hoje a Isabelle Huppert testou positivo ao coronavírus em Paris e, portanto, ela não poderá participar no Festival Internacional de Cinema de Berlim", lê-se num comunicado partilhado pela organização.

A atriz manifestou, contudo, a possibilidade de participar no festival por via digital.

"Considerando que a Isabelle Huppert não está doente e está disposta a apoiar o festival, decidimos continuar a cerimónia de premiação. Como ela não pode vir, enviaremos o nosso amor e admiração para sua casa em Paris. Ansioso para tê-la em Berlim outra vez", disse Carlo Chatrian, um dos responsáveis pelo evento.