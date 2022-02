Príncipe André chega a acordo com Virginia Giuffre

O príncipe André chegou a acordo com Virginia Giuffre, a mulher que o acusa de agressão sexual, à margem do tribunal, adianta esta terça-feira a Sky News. O duque de York sempre negou as acusações.

De acordo com um documento, consultado pelo ógão de comunicação supramencionado, enviado a um tribunal dos EUA, os dois terão chegado "a um acordo".

"O príncipe André pretende fazer uma doação à instituição de caridade da Sra. Giuffre, em apoio aos direitos das vítimas", adiantaram, sem avançar nenhum número.

"O príncipe André nunca teve a intenção de difamar o carácter de Giuffre", acrescenta o documento. "Sabe-se que Jeffrey Epstein traficou inúmeras raparigas ao longo de muitos anos. O príncipe André lamenta a sua associação a Epstein e elogia a bravura de Giuffre e outras sobreviventes em defenderem-se a si mesmas e aos outros. Ele promete demonstrar o seu arrependimento pela sua associação a Epstein, apoiando a luta contra o tráfico sexual e apoiando as vítimas", completaram.