Homem morre no IC19 após despiste por doença súbita

Um homem de 43 anos de idade morreu, na tarde desta terça-feira no IC19, quando conduzia no sentido Lisboa-Sintra e se sentiu mal ao volante e embateu nos rails, disse fonte dos Bombeiros do Cacém ao Notícias ao Minuto.O acidente deu-se por volta das 17h00.

Os bombeiros, ao chegarem ao local, encontraram o homem em paragem cardiorrespiratória e tentaram manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local.

No local estiveram ainda duas viaturas e sete bombeiros da corporação do Cacém, a VMER de Cascais e ainda a PSP.