Todos os 22 tripulantes do navio que se incendiou ao largo do Faial já foram resgatados

Os 22 tripulantes do navio mercante que se incendiou esta quarta-feira ao largo do Faial, nos Açores, já foram resgatados sem precisarem de assistência médica revelou a Marinha.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa indica que os tripulantes do navio, "que navegava a 90 milhas náuticas [cerca de 170 km] a sudoeste da ilha do Faial, e sofreu um incêndio a bordo, foram já resgatados e transportados para o aeroporto da Horta por uma aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa". No que diz respeito à embarcação, "até ao momento, não se regista qualquer foco de poluição", adianta a Marinha. "O armador do navio Felicity Ace está em contacto com o agente logístico no sentido de ser delineado plano de reboque do navio", diz ainda.

Nenhuma das 22 pessoas que estavam no navio "necessitaram de assistência médica à chegada, tendo sido encaminhados para uma unidade hoteleira local".