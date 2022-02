Filho de Tom Hanks admite ter tido infância difícil graças à fama do pai

Chet Hanks, filho do famoso artista de Hollywood, Tom Hanks, também ele ator, publicou um vídeo no seu canal oficial no YouTube, onde revelou como foi crescer sob a “sombra” do seu pai. “A minha experiência foi ainda mais complicada porque, para além de a fama ser tóxica só por si, eu nem sequer era famoso”, admite.

Hanks afirma ter sido alvo de “desdém” por parte de algumas pessoas, devido a uma ideia pré-concebida de que o filho de um ator famoso seria sempre “um puto arrogante e mimado”.

“Era só filho de alguém famoso. Não tinha feito nada para merecer esse tipo de reconhecimento, e isso gerou desdém pela minha pessoa”, continuou o jovem ator. “O meu pai está num pedestal, mas eu fui odiado. As pessoas assumiam que eu era um puto arrogante e mimado. Sou um privilegiado, mas não fui mimado”, frisou.

Segundo Hanks, ao crescer, percebeu que essas pessoas tinham inveja de si e projetavam as suas inseguranças: “Precisava de ter ouvido isso quando era criança. E não tinha um modelo masculino que mo dissesse, não tinha ninguém. Pelo que este sou eu, enquanto homem, a dizer à criança que fui aquilo que precisava de ouvir”, lamentou.