Macron conversa hoje com Putin para tentar evitar conflito

Conversa está prevista para as 11h00 (10h00 em Lisboa).





O Presidente francês, Emmanuel Macron, conversa este domingo de manhã com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em mais um esforço diplomático para aliviar a tensão das últimas semanas e, assim, tentar evitar uma possível invasão russa à Ucrânia.

Prevista para as 11h00 (10h00 em Lisboa), a conversa diplomática occorre depois de Kiev ter apelado aos seus parceiros ocidentais para acabarem com qualquer política "de apaziguamento" com Moscovo.

Os dois líderes, que já se reuniram no passado dia 7 de fevereiro, em Moscovo, protagonizam hoje "os últimos esforços possíveis e necessários para evitar um grande conflito na Ucrânia", segundo diz a Presidência francesa.

Recorde-se que o Ocidente e a Rússia vivem atualmente um momento de forte tensão, com o regime de Moscovo a ser acusado de concentrar pelo menos 150.000 soldados nas fronteiras da Ucrânia, numa aparente preparação para uma potencial invasão do país vizinho. Moscovo desmente e afirma ter retirado parte do contingente da zona.