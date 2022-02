Efemérides de 21 de fevereiro

2021 No ténis masculino do Open da Austrália, Novak Đoković (que este ano foi impedido de participar, como noutras competições internacionais, por recusar vacinar-se contra o Covid-19) conquistou há 1 ano um recorde que incluiu o 9º título australiano.





1431 Iniciou-se há 591 anos o julgamento de Joana d'Arc (1412-31) pela Inquisição, acusada de heresia e assassinato, sendo hoje uma das maiores heroínas francesas e santa católica, padroeira de França.

1548 Foi inaugurado há 474 anos (reinado de D. João III) o Real Colégio das Artes e Humanidades em Coimbra, inernacionalmente prestigiado e antecessor do Ensino Secundário em Portugal – durando até 1837.

1795 A Ilha de Ceilão, hoje parte do Sri Lanka, que esteve sob soberania portuguesa entre 1505-1658, passou há 227 anos para o domínio britânico, após um período de preponderância holandesa.

1838 O inventor norte-americano Samuel Morse (1791-1872) fez há 184 anos a primeira demonstração pública do seu telégrafo com fios.

1848 Karl Marx e Friedrich Engels publicaram há 174 anos o Manifesto Comunista.

1925 Saiu há 97 anos o primeiro número da conceituada revista norte-americana The New Yorker, que compagina o jornalismo sério com textos de ficção.

1965 O destacado líder negro norte-americano Malcolm X (n.1925), com 39 anos na altura, foi assassinado há 57 em Nova Iorque.

1968 O vespertino lisboeta A Capital regressou há 54 anos (fundado em 1910 e suspenso depois, em 2005) às bancas, resultado de uma cisão no Diário de Lisboa.

1970 A União Nacional, partido único da Ditadura, mudou há 52 anos o nome para Acção Nacional Popular, bem como o "Estado Novo" passou a designar-se "Estado Social", pelo mesmo motivo de renovação apenas de nomes com que Marcello Caetano rebaptizara a Pide de DGS (Direcção Geral de Segurança).

2017 O Governo multou há 5 anos os CTT em 151 mil euros por incumprimento do contrato de prestação do Serviço Universal Postal.

2021 No ténis masculino do Open da Austrália, Novak Đoković (que este ano foi impedido ali de participar, como noutras competições internacionais, por recusar vacinar-se contra o Covid-19, conquistou há 1 ano um recorde que incluiu o 9º título australiano.