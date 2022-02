Cinco meses depois de se separar de Grimes, Elon Musk tem nova namorada

Empresário tinha-se separado de Grimes em setembro do ano passado.





Cinco meses depois de se separar da cantora Grimes, Elon Musk parece ter voltado a encontrar o amor.

Depois de o Daily Mail divulgar, na semana passada, várias fotografias do dono da Tesla e da Space X acompanhado por uma mulher, o site Hollywood Life revela agora que se trata da atriz Natasha Bassett. Segundo revelou uma fonte, o empresário, de 50 anos, e Bassett, de 27, estão a namorar há vários meses.

“Eles estão a namorar há vários meses e estão num relacionamento monogâmico”, disse a fonte.

De acordo com a imprensa internacional, Musk e Bassett já eram amigos e só terão iniciado um romance após a separação do bilionário de Grimes, com quem esteve entre 2018 e 2021.

Natasha Bassett nasceu na Austrália e mudou-se para os Estados Unidos em 2019. Um dos seus trabalhos mais conhecidos foi no filme biográfico ‘Britney para Sempre’ (2017), no qual deu vida a Britney Spears.