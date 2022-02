Justin Bieber testa positivo à covid-19 e adia espetáculo em Las Vegas

O cantor Justin Bieber testou positivo à covid-19 e teve de adiar um grande espetáculo que tinha marcado em Las Vegas.

Segundo o TMZ, o artista de 27 anos descobriu que tinha contraído o vírus no sábado e, "felizmente", sente-se bem, indicou o seu representante.

Já o espetáculo na T-Mobile Arena, em Las Vegas, foi agora remarcado para a altura do verão. O cantor tinha mais dois concertos agendados para esta semana, no estado do Arizona e outro no da Califórnia, no entanto ainda não se sabe se estes também serão adiados.

A infeção de Bieber surge uma semana depois de se apresentar num concerto em West Hollywood, na Califórnia, na festa que antecede o grande evento do Super Bowl.