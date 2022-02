Quarentena da Rainha Isabel II aproxima-se do fim

Mesmo estando com covid-19, a Rainha Isabel II continua com alguns "deveres leves" de chefe de Estado a partir do Castelo de Windsor, informa o jornal Metro. A monarca estará livre da quarentena a partir de quinta-feira.

Recorde-se que a Rainha tinha estado em contacto com o príncipe Carlos, o seu filho mais velho, que testou positivo para a covid-19 na semana passada. Também Camilla, a sua mulher, anunciou que estava infetada.

A Rainha de Inglaterra, de 95 anos de idade, está com sintomas leves, semelhantes aos de uma constipação, adiantou no domingo a BBC.