Sobreiro alentejano com 250 anos concorre a árvore europeia do ano

Localizada em Vale do Pereiro, uma pequena aldeia no concelho de Arraiolos, a Sobreira Grande venceu recentemente o concurso da Árvore Portuguesa do ano 2022, promovido pela UNAC – União da Floresta Mediterrânica, e representa agora Portugal na competição da Árvore Europeia do Ano, cuja votação decorre até ao dia 28 de fevereiro.

A UNAC pede aos portugueses para “em conjunto” levarem a Sobreira Grande, que tem 250 anos, ao pódio europeu e lembra que o sobreiro “é a nossa árvore nacional”.

Sublinhe-se que esta é a segunda vez que um sobreiro irá representar Portugal no concurso europeu da Árvore do Ano. A Sobreira Grande, que “representa a típica paisagem alentejana”, ganhou o Concurso da Árvore Portuguesa do ano 2022 com 3.317 votos, naquela que foi a votação mais participada do concurso nacional até então, e pode agora enaltecer o nome de Portugal lá fora.

A competição de Árvore Europeia do Ano é organizada pela Environmental Partnership Association (EPA) e a votação, que arrancou dia 1 de fevereiro, termina dia 28 do mesmo mês. São 16 árvores a concurso e, além de Portugal, concorrem o Reino Unido, Espanha, Eslováquia, Federação Russa, Polónia, Itália, Letónia, Hungria, França, Holanda, Estónia, República Checa, República da Croácia, Bulgária e Bélgica.

O vencedor será conhecido a 22 de março

Para votar clique aqui.