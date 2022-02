PSP detém ocupantes de viatura furtada que bateram no carro de patrulha

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve esta terça-feira em Matosinhos, no distrito do Porto, dois ocupantes de uma viatura furtada e com matrículas falsas que tentaram fugir à polícia mesmo após um embate com um carro de patrulha, informou o comando policial metropolitano.

De acordo com a autoridade, foram encontradas no interior da viatura luzes rotativas de emergência de cor azul, exclusivas para polícias e bombeiros, assim como 21 conjuntos de chapas de matrícula de veículos automóveis, diversas ferramentas, duas máquinas de diagnóstico, uma centralina, um computador portátil, um autorrádio, lanternas, luvas e gorros.

O caso ocorreu cerca das 02h00 na rua D. João I, em Matosinhos, onde os dois suspeitos se encontravam parados dentro da viatura.

"Perante a presença policial e no intuito de escapar à abordagem policial, iniciaram a marcha embatendo com violência na viatura policial. Não logrando os intentos, tentaram colocar-se em fuga apeada. Perseguidos, vieram a ser intercetados pelos agentes policiais", lê-se num comunicado do Comando Metropolitano do Porto.

Os detidos, vão, hoje, ser presentes junto das Autoridades Judiciárias.