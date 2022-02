Incêndio no Porto deixa três bombeiros feridos

Um combate a um incêndio esta quarta-feira de manhã na freguesia de Campanhã, no Porto, deixou três bombeiros feridos, disse à Agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro daquele distrito.

O fogo deu-se num prédio dedicado à hotelaria e restauração e o alerta foi dado às 11h56. "Há três feridos leves, bombeiros que ficaram feridos com a queda de um teto falso", explicou. Estiveram presentes no local 16 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Porto, apoiados por cinco viaturas.