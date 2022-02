Registadas várias explosões em cidades ucranianas. Há pelo menos oito vítimas mortais

Depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciar o início de uma operação militar, foram registadas, esta quinta-feira, pelo menos cinco explosões em várias cidades da Ucrânia. Pelo menos oito pessoas terão morrido, segundo as autoridades ucranianas. .

De acordo com a AFP, as explosões também se fizeram sentir na capital ucraniana, Kiev, onde por volta das 03h00 se terão registado duas explosões. Há registo de outras explosões em Mariupol, Kramatorsk, Kharkiv e no porto de Odessa.

Segundo o assessor do Ministério do Interior, Anton Gueraschenko, pelo menos oito pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência destes bombardeamentos.

Entretanto a Ucrânia já anunciou o encerramento do espaço aéreo para a aviação civil, devido a um “elevado risco para a segurança”.

A presidente da Comissão Europeia, Ursusa von der Leyen já reagiu e condenou Putin por “trazer a guerra de volta à Europa” e anunciou que será proposto um pacote de sanções “maciças” para enfraquecer a economia russa e a sua “capacidade de modernização”.

Sublinhe-se que Putin anunciou o início de uma operação militar no leste da Ucrânia, alegando que se destina a proteger civis de etnia russa nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que no início da semana reconheceu como independentes.