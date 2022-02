Meghan Markle "gozou" com Patrick J. Adams após vê-lo nu

Recentemente, o ator Patrick J. Adams recordou numa entrevista um momento engraçado que viveu com Meghan Markle.

O ator e a atual duquesa de Sussex - que antes de se casar com o príncipe Harry, fazia carreira de atriz - contracenaram juntos na série 'Suits', mas não foi aí que a ex-atriz viu o colega nu.

Em 2011, a esposa de Harry assistiu a um projeto no qual Patrick participou, intitulado '9 Circles', no qual o artista se apresentava nu em cima do palco.

"Eu estava nu na peça e ela divertiu-se a gozar comigo depois", lembrou.

As declarações surgem no âmbito da estreia do ator na Broadway, na produção 'Take Me Out' que estreará em março de 2022 - um projeto no qual espera contar com a presença de Meghan.

"Eu adoraria que a Meghan viesse e aproveitasse o espetáculo. Vou enviar-lhe um convite com certeza", contou Patrick J. Adams em declarações ao Entertainment Tonight.