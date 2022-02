FC Porto empata em Roma e segue para os ‘oitavos’ da Liga Europa

O FC Porto foi a Roma, empatou com a Lazio, e conquistou um lugar nos oitavos-de-final da Liga Europa.

Após vencer, na primeira mão, no Estádio do Dragão, por 2-1, os ‘azuis-e-brancos’ não passaram do empate a duas bolas no Olímpico de Roma, frente à Lazio, com um bis do iraniano Mehdi Taremi. Os ‘dragões’ estiveram a perder por 1-0, graças a um golo de Immobile, mas deram a volta com um bis de Taremi que os deixou a vencer por 2-1.

A instantes do fim da partida, no entanto, Immobile também bisou e fez o empate, deixando um sabor agridoce neste empate que serviu, ainda assim, de vitória.

Feitas as contas das duas mãos, o FC Porto venceu por 4-3, conquistando um lugar nos oitavos-de-final da Liga Europa, cujo sorteio se realiza amanhã, ao meio-dia.