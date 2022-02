Linda Evangelista vista em público pela primeira vez depois de ter ficado com o rosto desfigurado com procedimento estético

Em setembro do ano passado, Linda Evangelista anunciou nas redes sociais que lhe tinha sido diagnosticada hiperplasia adiposa paradoxal (HAP), após uma cirurgia estética chamada de CoolSculpting, que fez há cinco anos e que mudou a vida da modelo.





A supermodelo Linda Evangelista foi vista pela primeira vez em público sem máscara na passada quinta-feira, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, depois de ter revelado que tinha ficado "brutalmente desfigurada" após um procedimento estético.

Segundo as imagens da Page Six, a modelo de 56 anos foi fotografada com uma camisola, calças e botas pretas enquanto passeava pelo Chelsea Market.

Em setembro do ano passado, Linda Evangelista anunciou nas redes sociais que lhe tinha sido diagnosticada hiperplasia adiposa paradoxal (HAP), após uma cirurgia estética chamada de CoolSculpting, que fez há cinco anos e que mudou a vida da modelo. Este procedimento estético tinha como objetivo diminuir as células de gordura, mas acabou por fazer o oposto: um efeito secundário raro de aumentar as células.

Evangelista decidiu avançar com uma ação judicial contra a empresa que faz CoolSculpting - Zeltiq Aesthetics -, pedindo uma indemnização de 50 milhões de dólares pelos danos que lhe foram causados, uma vez que o raro efeito secundário era um risco que não lhe tinha sido comunicado antes de iniciar os tratamentos.

De acordo com a mesma fonte, uma porta-voz da CoolSculpting disse às pessoas que escolheram fazer aquele tratamento que o mesmo "foi bem estudado com mais de 100 publicações científicas e mais de 11 milhões de tratamentos realizados em todo o mundo" e que os efeitos secundários, incluindo a HAP "continuam a ser bem documentados na informação CoolSculpting para pacientes e prestadores de cuidados de saúde".