Mais de 60 pessoas detidas nas últimas 24 horas. Maioria estava a conduzir sob efeito do álcool e sem carta de condução

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa deteve, nas últimas 24 horas, 62 pessoas durante várias operações policiais. Maior parte dos detidos estava a conduzir sob o efeito de álcool e sem a habilitação legal necessária.

Segundo um comunicado da PSP divulgado este domingo, entre as 00h e as 23h59 do dia 26 de fevereiro, das 62 detenções, 23 foram por "condução de veículo sob o efeito do álcool, 18 por condução sem habilitação legal; 8 por tráfico de estupefacientes, 2 por violência doméstica, 2 por resistência e coação sobre funcionário, 4 por desobediência, 4 por mandado de detenção e 1 por crimes contra a propriedade".

A força de segurança ainda destaca, na mesma nota, que apreendeu vários tipos de produto estupefaciente: "158,300 doses de cannabis, 23,350 doses de cocaína e 16,140 doses de heroína e 0,708 doses de outras substâncias".

Neste período de tempo, ocorreram 35 acidentes de trânsito, dos quais resultaram 6 feridos ligeiros, adiantou também a PSP.