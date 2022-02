Kate Middleton teve lições privadas com a rainha antes de casar com o príncipe William

Antes de casar com o príncipe William, em 2011, Kate Middleton terá tido lições privadas com a rainha Isabel II, anuncia o jornal The Mirror.

Como lembra a revista Marie Claire, o documentário da Amazon Prime de 2017 "Kate Middleton: Working Class do Windsor" fala exatamente disso, em como, antes de se juntar à família, Kate teve de aprender a ser uma "esposa real".

E quem melhor para a ensinar do que a matriarca da família?

Neste altura, a Rainha terá ainda ajudado a Kate Middleton a escolher o seu título real: Catherin, Sua Majestade Duquesa de Cambridge.

"Desde o início, a Kate Middleton teve um grande apoio da família real, em que foi ensinada pela rainha", notou o jornalista Ashley Pearson no documentário. "Tal foi para se certificar que Kate saberia o que fazer em todas as situações, tendo em conta que não cresceu neste mundo", completou.