Britney Spears partilha fotografias sem roupa num destino de férias tropicais

Britney Spears partilhou, esta segunda-feira, na rede social Instagram várias fotografias completamente nua, ao tapar apenas as partes mais íntimas como emojis de diamante.

A princesa da pop está de férias num destino tropical com o seu noivo Sam Asghari, para celebrar o 28.º aniversário do próximo marido, e tem aproveitado o local remoto para fazer uma sessão fotográfica mais exótica.

Na primeira publicação, Spears aparece deitada, sem biquíni, na praia, perto da linha da água. Ao usar apenas um colar, a cantora de 40 anos cobriu as partes íntimas com emojis de diamante. Na descrição, Britney colocou cinco emojis de rosas vermelhas.

Na publicação seguinte, a artista mostra apenas o seu corpo da cintura para cima, cobrindo o seu peito com as mãos.

Por último, Britney partilhou um vídeo, acompanhado pela música de Chris Isaak, intitulada de "Baby Did a Bad Bad Thing" (em português, bebé eu fiz uma má má coisa), de vários momentos naquela ilha paradisíaca, onde aparece apenas com a parte de baixo do biquíni vestida.

No domingo, o noivo publicou um vídeo no Instagram a beijar apaixonadamente Britney Spears no interior de uma piscina. "Na ilha do amor com a minha leoa", lê-se na descrição de Sam Asghari.

"Que as celebrações de aniversário comecem para o meu maravilhoso noivo ... Eu amo-o tanto!!! O meu herói ... o meu mentor ... a minha pedra ... a minha felicidade ... o meu amor!!", escreveu Britney na legenda de um vídeo que mostrava o seu anel de noivado enquanto Asghari beijava a sua mão num jato privado.