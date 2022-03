Morreu Ned Eisenberg, o ator de "Lei e Ordem: Unidade Especial"

Morreu aos 65 anos a estrela da série "Lei e Ordem: Unidade Especial" Ned Eisenberg, depois de, durante dois anos, lutar uma batalha contra o cancro. A informação foi avançada esta segunda-feira à TMZ pela mulher, Patricia.

"Como o Ned diria, ele foi atacado por dois assassinos muito raros - o Colangiocarcinoma (cancro das vias biliares) e o melanoma ocular. Nos últimos dois anos, ele lutou arduamente contra estes cancros em privado, enquanto continuava a trabalhar no mundo do entretenimento para garantir que conseguia pagar os tratamentos", disse a viúva.

O ator é mundialmente conhecido pelo seu papel como o advogado James Granick em "Lei e Ordem" (1997-2009) e pelo também advogado Roger Kressler em "Lei e Ordem: Unidade de Vítimas Especiais" (1999-2019). O seu mais papel foi como detetive Hause na série de 2021 da HBO "Mare of Easttown".

Eisenberg nasceu e foi criado na cidade de Nova Iorque e estudou representação na Escola Secundária de Música, Artes e Artes Performativas Fiorello H. LaGuardia, sendo ainda o fundador da companhia de teatro Naked Angels.

Entre alguns dos filmes que fez estão "Million Dollar Baby", "Limitless", "Last Man Standing" e "A Civil Actiona" e entre as séries estão os seus papes em "The Blacklist", "Bull", "The Sopranos", "White Collar" e em "The Good Wife".

Também pisou o palco da Broadway, com um início de carreira ainda novo em "Brighton Beach Memoirs" e depois em "The Green Bird", sendo que, em 2014, participou no musical "Rocky" e em 2017 em "Six Degrees of Separation".