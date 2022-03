As medidas do Governo para aliviar aumento dos combustíveis

O Governo anunciou esta sexta-feira novas medidas para tentar combater o aumento do preço dos combustíveis.

Em conferência de imprensa, João Leão, ministro das Finanças, anunciou um bónus de 20 euros no Autovoucher em março, assim com o alargamento até 30 de junho da devolução do ganho extra de IVA com o ISP. A juntar a isso, o aumento da taxa de carbono continuará congelado até à mesma data.

Os ministros das Finanças da UE estão à espera das orientações da Comissão Europeia para responder ao aumento do preço da energia. Mas face “ao aumento projetado tivemos de agir de imediato”, explicou João Leão.

Note-se que o preço do gasóleo como da gasolina vão ficar mais caros. O preço do diesel é o mais notório, já que aumenta 14 cêntimos, o maior aumento semanal de sempre, enquanto a gasolina deverá aumentar 8 cêntimos.

João Pedro Matos Fernandes apresentou, na mesma conferência de imprensa, medidas para os transportes coletivos. Os autocarros e táxis terão benefícios, com o Governo a pagar 30 cêntimos por litro de combustível. "Este pagamento é concretizado através do Fundo Ambiental e por candidatura, havendo um pagamento à cabeça", disse o ministro do Ambiente e Ação Climática. Este apoio será alargado aos autocarros de gás natural, beneficiando do mesmo valor.