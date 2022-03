Efemérides de 7 de Março

1280 Aprovada há 742 anos a primeira Concordata entre Portugal e a Santa Sé (Papa Nicolau IV e Rei D. Afonso III).

1761 Criado há 261 anos o Colégio dos Nobres, pelo marquês de Pombal (1699-1782), chefe do Governo de D. José (1714-77, a reinar desde 50), destinado em exclusivo à formação dos filhos da nobreza, e que entrou em funcionamento 5 anos mais tarde.

1777 D. Maria I (1734-1816, a reinar desde 77) emitiu há 245 anos o perdão dos marqueses de Távora e de Alorna, condenados e executados no reinado de D. José, por alegada conspiração (1758).

1876 O empresário e inventor americano Alexander Graham Bell (1847-1922) patenteou há 146 anos o telefone, embora o Congresso dos EUA viesse a considerar o italiano Antonio Meuci (1808-89) o seu verdadeiro inventor.

1904 Foi criado há 118 anos o curso de Medicina Sanitária, em Portugal, um dos primeiros na Europa, seguindo os princípios de Ricardo Jorge (1858-1939).

1936 Violando os tratados de Locarno e de Versalhes, a Alemanha reocupou há 86 anos a Renânia, perante a passividade do resto do mundo, e dando um gigantesco passo para a II Grande Guerra.

1957 Iniciaram-se há 66 anos as emissões regulares da RTP, nos antigos Estúdios do Lumiar, em Lisboa. No mesmo dia, mas em 1980, sob a presidência de Soares Louro (1933-2007), a RTP começou as emissões a cores, com a transmissão do Festival da Canção.

1975 Passaram a ser automáticas, há 47 anos, as comunicações via telex entre Portugal e as suas ex-colónias de Angola e Moçambique.

1976 Foi legalizado há 46 anos o GIS, Grupo de Intervenção Socialista, constituído por ex-militantes do MES (como o ex-Reiror da Católica, Manuel Braga da Cruz), liderados pelo Presidente da República socialista Jorge Sampaio (1939-2021, em funções entre 1996-2006).

1985 Foi aprovada há 37 anos, ainda no Governo do Bloco Central, a criação da FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, resultado de um entendimento entre Lisboa e Washington.

2015 O Estado Islâmico (EI) destruiu há 7 anos a antiga cidade iraquiana de Hatra, património da humanidade.

2017 O Parlamento húngaro aprovou há 5 anos a reintrodução da detenção sistemática de todos os migrantes que entram no país, que havia sido suspensa em 2013 sob pressão da UE e do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR).

2018 Soube-se há 4 anos que o Plano de segurança para os aeroportos, encomendado pelo Governo e concluído em setembro, estava há seis meses na gaveta.

2021 Na entrevista de Oprah Winfrey com os duques de Sussex transmitida pela CBS, Meaghan alegou há 1 ano que se tornou suicida e sujeita a tratamento racista pelo palácio real britânico.