Escultura de Jaime de Carvalho instalada no Taguspark

Foi instalada no Museu de Arte Urbana do Taguspark - Cidade do Conhecimento (MAU) a escultura "anjo futurista", da autoria do artista Jaime de Carvalho. A obra de arte é inspirada no estilo steampunk e tem como referência a estética popularizada no filme Mad Max.

Num comunicado enviado ao Nascer do Sol, o Taguspark explica que a obra "pretende comunicar objetivamente com o espectador e provocar nele a necessidade de levantar voo rumo a um futuro menos adverso para a humanidade", sendo que "este sentimento é provocado pela utilização do ferro em bruto e pela representação de uma espécie de veículo".

A escultura,na qual o autor trabalhou, durante cerca de dois meses e meio, com materiais como o ferro, o inox e a fibra de vidro, está instalada na Av. Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva, nos jardins junto aos Edifícios Qualidade, no Taguspark, em Oeiras.

Jaime de Carvalho é licenciado em Artes Plásticas/Escultura pela Faculdade de Belas Artes e prosseguiu os seus estudos em Itália, tendo, inclusive, recebido uma bolsa de estudo de mérito para aprofundar os seus conhecimentos em escultura. As suas obras integram, hoje em dia, tanto coleções privadas como públicas em países como: Espanha, França, Itália, Moldávia, Dinamarca, Turquia e Portugal.

Atualmente, o MAU – Museu de Arte Urbana apresenta, em exposição permanente, 13 esculturas e 15 graffiti espalhados pelos jardins, espaços exteriores, garagens subterrâneas e Núcleo Central do Taguspark.