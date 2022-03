Efemérides de 10 de Março

1649 Foi criada há 373 anos (no reinado de João IV, 1640-1656) a Companhia Geral de Comércio para o Brasil, empresa privada que recebeu o monopólio das transações, no contexto da segunda das invasões holandesas do Brasil (1630-1654).

1797 Restabelecimento há 225 anos do uso de papel selado em Portugal, que fora estabelecido e abolido por D. Afonso VI em 1600 (1643-83, a reinar desde 56), esteve então vigente até 1804, voltando entre 1827 e 1986.

1927 Foi fundada há 95 anos a revista Presença (extinta em 1940).

1932 Sigmund Freud (1856-1939), considerado o pai da psicanálise, publicou há 90 anos o seu livro Introdução à Psicanálise.

1952 O Ditador cubano Fulgêncio Batista (1901-73) liderou há 70 anos um golpe de Estado bem-sucedido em Cuba (mantendo-se no Poder até à Revolução castrista de 59, tendo-se promovido de sargento a general numa passagem anterior pela Presidência do país, entre 40-44) acabando por passar em Portugal uns dias no seu exílio.

2011 Osama Bin Laden (n.1957), o mais famoso líder terrorista do integrismo muçulmano (Al Qaeda), foi morto há 11 anos, numa operação especial para o efeito americana no Paquistão – que só foi divulgada em Maio seguinte.

2016 O Tribunal de Aveiro condenou há 6 anos o sucateiro Manuel Godinho a dois anos de prisão efetiva.

2017 O Parlamento aprovou há 5 anos a alteração à lei eleitoral autárquica que alargou as quotas para a igualdade de género às listas para as autarquias de menor dimensão.

2021 A plataforma de videojogos Roblox tornou-se pública há 1 ano na bolsa de valores de Nova York, avaliada em US$45 bilhões.