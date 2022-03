Montepio. Mutualista assina contrato para construção de seis edifícios na Quinta do Pinheiro

A Associação Mutualista Montepio assinou o contrato referente à empreitada de construção de seis edifícios na Quinta do Pinheiro, no Porto.

Ao todo serão 117 apartamentos e 192 lugares de estacionamento, destinados maioritariamente ao mercado de arrendamento, e que visam dar resposta às necessidades de habitação dos associados Montepio, explica a Mutualista em comunicado.

Localizada no centro histórico do Porto, a poucos metros da Avenida dos Aliados, a Quinta do Pinheiro foi em tempos sede da Escola Académica do Porto.

“Com esta operação, a Associação Mutualista Montepio regressa ao investimento na construção de edifícios destinados a arrendamento, indo ao encontro das necessidades de habitação dos seus associados. Esta é uma opção estratégica, que pautou muitos dos investimentos desta Associação entre as décadas de trinta e sessenta do século passado, alguns dos quais na cidade do Porto, como é o caso dos edifícios da Avenida dos Aliados, Rua Magalhães Lemos e edifício da Rua Júlio Dinis, nº 656”, explica.

A Associação Mutualista Montepio iniciou o processo da operação de loteamento em 1997 e, mais de 20 anos depois, vê aprovados os projetos para a construção destes seis edifícios.

A empresa responsável pela construção é Construções Gabriel A.S. Couto, SA, sendo o contrato assinado pelo presidente da empresa, Carlos Alberto Freitas Couto.

Em alinhamento com os objetivos deste investimento, a Associação Mutualista tem já em estudo o projeto de requalificação e reabilitação de parte do quarteirão onde se localiza o edifício histórico do Montepio Geral, na Avenida dos Aliados e Rua Magalhães Lemos.