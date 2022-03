Abel Ferreira não afasta ida para o Benfica

"No futebol tudo é possível", reagiu o treinador do Palmeiras aos rumores sobre as sondagens do Benfica e do Granada.





Abel Ferreira, o treinador luso do Palmeiras de São Paulo, foi confrontado com o facto de a imprensa brasileira ter avançado que o Benfica o teria sondado para uma eventual contratação. Em resposta, o técnico garantiu que "no futebol tudo é possível".

"Vocês já me conhecem, é para os adeptos que eu vou falar diretamente. Já fui muito claro. Tenho contrato. No futebol tudo é possível, mas estou aqui para ouvir o que o clube tem para me dizer. Sabem a ligação que tenho com estes jogadores é muito forte", começou por dizer Abel Ferreira, após o jogo de quinta-feira frente ao São Paulo, aos jornalistas.

"Somos uma família de trabalho, ganhamos e perdemos juntos. Choramos de alegria e de tristeza juntos. Vou ouvir o que o clube tem a dizer-me, e depois tudo a tempo de Deus", acrescentou, relembrando estar ainda sob contrato com o Palmeiras, vigente até dezembro do próximo ano.