Efemérides de 14 de Março

1492 Isabel, a Católica (1451-1504, coroada em 1475) ordenou há 528 anos que os súditos judeus e muçulmanos se convertessem ao Cristianismo, sob pena de expulsão do Reino, impondo igual política ao nosso D. Manuel I (1469-1521, a reinar desde 1495), quando este se quis casar com uma princesa espanhola.

1900 Os EUA adoptaram há 122 anos o padrão-ouro, sistema monetário baseado em teorias oitocentistas de David Hume (1711-76), sendo na altura imposto pela hegemonia mundial britânica.

1937 O Papa Pio XI (1857-1939, entronizado em 29) condenou há 85 anos o nazismo (no seu auge, embora antes da II Guerra) por meio de sua encíclica Mit brennender Sorge, apesar de o seu sucessor, Pio XII (1876-1958), se mostrar mais dúbio ou cuidadoso (como aconteceu já na Guerra de Espanha).

1945 Os Transportes Aéreos Portugueses foram instituídos há 77 anos como serviço público, com a fundação da TAP.

1975 O Governo gonçalvista português decretou há 47 anos a nacionalização da Banca, no mesmo dia em que o Conselho da Revolução e a Assembleia do Movimento das Forças Armadas foram instituídos.

1985 Tancredo Neves (1910-85), Presidente eleito do Brasil depois de muitos anos de ditadura militar, foi internado há 37 anos, na véspera da sua posse.

2008 Um vasto estudo do Pentágono, publicado discretamente há 14 anos, confirmou a ausência de ligações diretas entre o antigo presidente iraquiano Saddam Hussein e a Al-Qaeda.

2011 A repressão do regime do Bahrain há 11 anos sobre os manifestantes da praça Pérola, em Manamá, numa operação que contou com a participação de um milhar de militares sauditas e de 500 polícias vindos dos Emirados Árabes Unidos, a pedido do rei do Bahrain, agitou toda a comunidade xiita no Médio Oriente.

2013 O Papa Francisco celebrou a sua primeira missa no Vaticano há 9 anos, onde alertou para a necessidade de renovação espiritual da Igreja Católica, que não pode, disse, "transformar-se numa organização não-governamental".

2014 A co-adoção de crianças por casais homossexuais -- proposta do PS – foi chumbada na especialidade há 8 anos.

2017 Foi declarada há 5 anos emergência alimentar pelo Parlamento da Venezuela, onde a oposição tem maioria.

2021 Um polícia do Reino Unido foi acusado há 1 ano pela morte de Sarah Everard, que desapareceu a caminho de casa no sul de Londres, e cuja morte provocou um debate sobre a violência contra as mulheres.