Justin Bieber fica com coração muito apertado depois de Hailey ser hospitalizada

O cantor de 28 anos poderá ter ficado mais traumatizado com o internamento da modelo. Na semana passada, Hailey Bieber foi levada de urgência para um hospital, onde lhe foi detetado um coágulo de sangue no cérebro.





Justir Bieber pode estar a sofrer mais do que a mulher Hailey Bieber, que esteve internada devido a um coágulo de sangue, um dos sintomas associados ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), encontrado no cérebro.

Segundo disse uma fonte à revista People, o cantor de 28 anos "está provavelmente mais traumatizado do que ela", ao acrescentar que houve "muito pânico" quando a modelo de 25 anos foi internada num hospital na Califórnia, nos Estados Unidos, na semana passada.

Justin enviou mensagens para várias pessoas a pedir que "rezassem por ela", sem nunca sair do lado de Hailey, adiantou ainda a mesma fonte, ao dizer ainda que, para o cantor, Hailey é o seu porto de abrigo, que o ajudou a sair de um momento muito sombrio da vida do artista.

"Ele vai mantê-la debaixo de olho e ajudá-la como puder. E tem todos à sua volta a rezar pela sua boa saúde. Isso abalou-o", detalhou a fonte.

Quando Hailey foi internada, os médicos fizeram testes para ver se os sintomas estavam ligados à covid-19. O cantor também já contraiu o vírus. Mais tarde, a modelo revelou nas redes sociais que tinha encontrado um "coágulo de sangue muito pequeno no cérebro", que a deixou com "falta de oxigénio" no cérebro, mas, em poucas horas, recuperou completamente.

"Embora este tenha sido definitivamente um dos momentos mais assustadores por que passei", notou Hailey, ao sublinhar que já estava em casa e muito "grata a todos os médicos e enfermeiros espantosos que cuidaram" da modelo.