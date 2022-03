15 de março 2022 às 12:46

Kremlin considera ato da jornalista russa que interrompeu emissão estatal como "hooliganismo"

O porta-voz do Kremlin disse que o ato de Marina Ovsyannikova foi "hooliganismo", um comportamento associado aos atos de vandalismo e violência, sobretudo no futebol. A editora do Channel One, televisão estatal na Rússia, está desaparecida há, pelo menos, 12 horas.