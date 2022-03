Filmes e séries para perceber o conflito entre Rússia e Ucrânia

Winter on Fire: Ukreaine’s Fight for Freedom (2015)

Realizado por: Evgeny Afineevsky

Uma produção com selo da Netflix e nomeada para Óscar, este documentário segue o período entre 2013 e 2014 que ficou conhecido como Euromaidan ou Primavera Ucraniana, onde manifestantes se concentraram durante 93 dias na Praça da Independência (Maidan Nezalejnosti), a principal praça da capital ucraniana Kiev, para exigir uma maior integração europeia, o despedimento do Presidente Viktor F. Yanukovich e sanções contra a Rússia. Este documentário está a ser classificado por vários meios de comunicação como um dos mais importantes para conhecer a situação atual da Ucrânia. «A grande lição que vemos em Winter on Fire é que a Ucrânia pode defender suas crenças e unir-se contra os seus inimigos», disse o realizador Evgeny Afineevsky à IndieWire. O documentário foi recomendado pelo ator norte-americano, Sean Penn, através da sua conta de Twitter, e foi editado por Angus Wall, um colaborador frequente do aclamado realizador David Fincher.

Donbass (2019)

Realizado por: Sergey Loznitsa

Esta comédia negra, que remete os espetadores para sátiras políticas como a longa metragem inglesa Four Lions (2010) de Christopher Morris ou Wag the Hog (1997) de Barry Levinson, tal como sugere a Time Out, está divida em 13 segmentos diferentes que exploram os conflitos entre a Ucrânia e a autoproclamada República Popular de Donetsk, apoiada pela Rússia, abordando temas como fake news, a propaganda e a manipulação de notícias na era da pós-verdade. Donbass foi selecionado como filme de abertura da secção Un Certain Regard do Festival de Cannes 2018, a segunda mais importante do certame, e o realizador ucraniano, Sergey Loznitsa, acabou por ser selecionado como o Melhor Realizador nesta categoria. Para além desta sátira, o realizador ucraniano ainda criou Maidan, um documentário de 2014 sobre as manifestações da Primavera Ucraniana, assim como outros filmes e documentários sobre eventos históricos e a vida no seu país natal.

Crimea as It Was (2016)

Realizado por: Kostiantyn Kliatskin

Um dos primeiros documentários realizados sobre a invasão à Crimeia pelos russos. O realizador Kostiantyn Kliatskin tentou oferecer, através de imagens e filmagens reais, uma visão de como as forças ucranianas, nomeadamente soldados, pilotos, marinheiros, reagiram a esta inesperada invasão e às ordens que receberam dos seus comandantes. Um dos focos de Crimea as It Was foi mostrar quão divididos estavam os soldados, entre aqueles que acabaram por trair a sua nação e entregar a região da Crimeia e os que se recusaram a abandonar os conflitos. O documentário pretende mostrar aos seus espetadores as complexas relações e conflitos entre a Ucrânia e a Rússia, as «rivalidades» internas com a zona este da Ucrânia, como Donetsk, que, no início da presente guerra, o Presidente russo, Vladimir Putin, declarou como independente, mas também refletir sobre qual será o futuro destas regiões.

Leviathan

Realizado por: Andrey Zvyagintsev

Um dos melhores filmes sobre a Rússia moderna, Levianthan, a longa-metragem de Andrey Zvyagintsev, conta a história de como um Presidente corrupto e burocrata está a tentar expulsar Kolya (interpretado por Aleksei Serebryakov) do terreno onde está construída a sua casa, oferecendo uma quantia desvalorizada do dinheiro que esta custa, para destruir a sua habitação e criar uma mansão luxuosa para si.

«Este filme fala sobre algumas das questões sociais mais importantes da Rússia contemporânea e nunca se torna um sermão de um artista ou uma declaração pública; é uma história de amor e tragédia vivida por pessoas comuns», disse o produtor Alexander Rodnyansky.

Leviathan foi selecionado para competir pela Palma de Ouro na secção principal da competição do Festival de Cannes de 2014 e esteve nomeado para o Óscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira nos Óscares de 2015. No entanto, apesar de ser reconhecido como a obra prima

de Zvyagintsev, não venceu nenhum dos prémios.

The Putin Interviews (2017)

Realizado por: Oliver Stone

O realizador de filmes como Natural Born Killers, JFK ou Born in the Forth of July, já tinha realizado entrevistas a figuras políticas como Fidel Castro ou Hugo Chávez, mas, recentemente, um projeto de Oliver Stone que voltou às bocas do mundo foi The Putin Interviews, onde o vencedor de três Óscares entrevista o Presidente russo para falar sobre assuntos que dividem os Estados Unidos e a Rússia. No documentário, Vladimir Putin faz inúmeros comentários misóginos, afirmando que «apenas as mulheres têm dias maus»; homofóbicos, confessando, por exemplo, que num balneário, nunca tomaria banho ao lado de um homem gay. «Para quê provocá-los? Mas atenção, eu sou um mestre do judo».

Num dos momentos mais icónicos e curiosos desta série de quatro episódios, Stone convida Putin a ver o filme Dr. Strangelove (1964), do realizador Stanley Kubrick, uma paródia sobre a Guerra Fria e a ameaça nuclear. «Há certas coisas neste filme que realmente nos fazem pensar, apesar de tudo aquilo que vemos

na tela ser faz de conta», disse o Presidente no fim do filme.

Servant of the People (2015-19)

Criada e produzida por: Volodymyr Zelensky

A série de televisão que ajudou a popularizar o atual Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Servant of the People é uma sátira que segue a história do professor de história de um liceu (Vasyl Petrovych Goloborodko, interpretado pelo próprio Zelensky) que, depois de ser filmado pelos estudantes a fazer um longo discurso sobre os problemas de corrupção do seu país, acaba por se tornar viral e, inesperadamente, acaba por se tornar Presidente da Ucrânia.

Quando a série ainda estava no ar, a 31 de março de 2018, o partido político com o mesmo nome que a série de televisão, Servant of the People, foi oficializado e, nas eleições parlamentares de 2019, este partido, que se identifica como centrista, acabou por conquistar 124 lugares do Parlamento ucraniano, enquanto Zelensky, à semelhança do que acontece nesta série, acabou por se tornar, inesperadamente, o Presidente da Ucrânia. Uma série essencial para compreender a ascensão de Zelensky no seu país.