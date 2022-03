Maior centro de refugiados em Varsóvia foi evacuado mas tratou-se de um falso alarme | Fotogaleria

Por João Rodrigues, enviado especial do Nascer do Sol e do i

O maior centro de refugiados de Varsóvia, instalado no Global Expo, foi evacuado devido a um alarme de incêndio.

Neste centro entram e saem cerca de três mil pessoas por dia, estimam voluntários portugueses.

No local, estão apenas bombeiros a ajudar à operação, não havendo grande presença policial.

Fonte policial confirmou ao Nascer do Sol que se tratou de um “falso alarme” e refugiados já estão a entrar de novo.