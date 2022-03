Ana Gomes com piscina e anexo ilegais

Câmara de Sintra garante ao Nascer do SOL que nunca recebeu pedido de licenciamento de uma piscina e de um anexo na casa de luxo de que Ana Gomes é co-titular em pleno Parque Natural Sintra-Cascais. E avança que já instaurou ‘processo com vista à reposição da legalidade’.





A Câmara Municipal de Sintra não recebeu qualquer pedido de licenciamento para a construção de uma piscina e de um anexo no imóvel na freguesia de Colares, em Sintra, em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais, de que Ana Gomes é co-titular. Questionada pelo Nascer do SOL, a autarquia garantiu que «após consulta do processo», constatou que «não estava referenciada a construção da piscina e casa de apoio», elementos que são publicitados nos anúncios de promoção da moradia, que foi colocada à venda por dois milhões de euros pela antiga diplomata e pelos seus enteados.

Em imagens a que o Nascer do SOL teve acesso a partir do Google Earth é possível ver que a piscina e a respetiva casa de apoio começaram a ser construídas por volta de 2006/2007. Dadas as benfeitorias feitas nessa altura em evidente clandestinidade, a Câmara de Sintra adiantou que, «perante a situação agora detetada da ausência de licenciamento da piscina e casa de apoio, tomará as iniciativas que o quadro legal aplicável prevê, com vista à reposição da legalidade».

