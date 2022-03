Incêndio destrói bar em Arcos de Valdevez

Um bar no concelho de Arcos de Valdevez ficou completamente destruído, na manhã deste domingo, na sequência de um incêndio. A notícia foi confirmada por uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo ao site Notícias ao Minuto.

A mesma fonte adiantou ainda que o alerta foi dado pelas 7h21, altura em que o bar já se encontrava encerrado e foi "totalmente consumido pelas chamas".

O incêndio encontra-se já em fase de rescaldo, não havendo vítimas a registar.

Ao local, deslocaram-se 24 operacionais e seis viaturas dos corpo de Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.