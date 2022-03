'Tia Cátia' diagnosticada com cancro da mama. "Sinto-me lindamente, nunca me senti doente"

A chef de culinária e autora de livros, Cátia Goarmon, mais conhecida como Tia Cátia, revelou, esta quinta-feira, que foi diagnosticada com cancro da mama.

Convidada para o programa da TVI "Dois às 10", 'Tia Cátia' começou por dizer que quer contar a sua história para "evitar que isto possa acontecer a outras pessoas. Porque a verdade é que ninguém está livre".

A apresentadora do programa de culinária do 24Kitchen contou que "no início de dezembro, no banho, sentiu um caroço na mama".

"Ao longo do mês continuei a sentir. [...] Não disse a ninguém porque não sou uma pessoa de apresentar problemas. [...] Quando apresento um problema é já com uma solução", sublinhou, ao explicar que no final de dezembro, fez uma ecografia e uma mamografia.

"Assim que entrei, o médico disse-me logo ‘há quantos anos não faz uma mamografia ou uma ecografia mamária?'", recordou, admitindo que já não fazia exames há muito tempo.

Após os exames, o médico disse-lhe: "Venha cá logo à noite porque isto, de facto, não é bom". Acompanhada pelo marido, Francisco, quando foi fazer a biopsia, a chef recebeu a notícia de que a fase do cancro estava ainda no grau 1. "Do mal o menos. A evolução é uma evolução lenta, mas já tinha um tamanho maior do que deveria ter, já tinha três centímetros", observou.

'Tia Cátia' também revelou que foi operada em fevereiro. "Vai fazer amanhã [25 de março] um mês. Retiraram tudo o que havia para retirar", explicou, ao indicar que "há uma forte probabilidade" de não ter que fazer quimioterapia. "Em principio terei que fazer só radioterapia e hormonoterapia", assinalou.

Cláudio Ramos, apresentador do programa, ainda lhe perguntou como é que se sente com esta reviravolta, e a 'Tia Cátia' respondeu: "Sinto-me lindamente, nunca me senti doente. Nunca me senti fragilizada. Agora, confesso, esta fase para mim está a ser um bocadinho mais complicada, que é a espera. [...] Acho que aqui o que mais importa é a parte emocional, sem sombra de dúvida".