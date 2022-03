Trabalhador morre atropelado durante obras do Metro Mondego

Um homem, que trabalhava nas obras do Metro Mondego morreu atropelado, esta quinta-feira, no concelho de Miranda do Corvo, confirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

"Nas obras do Metro Mondego, houve um veículo das obras que atropelou um trabalhador", afirmou a mesma fonte, citada pela agência Lusa.

Os bombeiros ainda procederam a manobras de reanimação à vítima que estava em "paragem cardiorrespiratória", mas o trabalhador acabou por morrer no local.

O alerta para o acidente, em Vale de Açor, no concelho de Miranda do Corvo do distrito de Coimbra, foi dado às 12h.