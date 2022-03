Quatro pessoas da mesma família morrem depois de se atirarem de um sétimo andar

A cidade suíça de Montreux está em choque com o caso em que quatro pessoas da mesma família morreram, depois de se terem atirado de uma varanda num sétimo andar, esta quinta-feira.

Um rapaz de 15 anos, também da família, está internado em estado grave, segundo a AFP. As vítimas, de origem francesa, foram identificadas como um homem de 40 anos, a mulher dele, de 41, uma filha do casal de 8 anos e a irmã da mulher, também de 41 anos.

As circunstâncias do incidente não estão ainda oficialmente determinadas, sabe-se, no entanto, que a polícia se tinha deslocado à casa da família, na sequência de um problema escolar com um dos menores.

"Os polícias não conseguiram entrar na casa e, aparentemente, naquele momento, a família tomou a decisão de saltar da varanda", disse uma fonte policial.