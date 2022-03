Efemérides de 25 de Março (2022)

1805 D. Frei Manuel do Cenáculo, fundador da Biblioteca Pública de Évora, registou no Diário há 217 anos a colocação do "primeiro livro nas estantes da livraria".

1807 O Parlamento inglês aprovou há 215 anos a abolição do comércio de escravos e permitiu o lançamento de uma campanha internacional contra o tráfico de pessoas, apoiada pela Armada britânica, numa Lei promulgada pela Coroa e que entrou em vigor a 1 de Maio seguinte.

1815 Áustria, Reino Unido, Prússia e Rússia formaram há 207 anos a aliança contra Napoleão Bonaparte.

1823 O pintor português Domingos Sequeira fundou há 199 anos o Ateneu das Belas-Artes.

1876 Foi fundado há 136 anos o Partido Republicano português.

1928 O general Óscar Carmona foi eleito há 94 anos Presidente da República (único candidato, já que a oposição era então proibida).

1949 A PIDE prendeu há 73 anos, numa casa no Luso, Álvaro Cunhal, Sofia Ferreira e Militão Ribeiro.

1957 França, a Alemanha Federal, Itália, Bélgica, Holanda e o Luxemburgo assinaram há 65 anos o Tratado de Roma, documento fundador da Comunidade Económica Europeia – hoje UE, e muito mais alargada.

1961 O então ministro da Defesa português, general Botelho Moniz, escreveu há 61 anos a Oliveira Salazar (dias antes do golpe frustrado por si encabeçado) defendendo "imediatas reformas no plano interno", que invertam a "situação de guerra" e a "degradação internacional do país".

1965 Manifestantes da terceira marcha de Selma a Montgomery (Alabama), iniciada 16 de Março, chegaram há 57 anos ao Capitólio do Estado do Alabama.

1975 O Rei Faiçal, da Arábia Saudita, foi assassinado há 47 anos em Riade, sucedendo-lhe no trono Khaled.

1977 A Companhia de Caminhos de Ferro Portugueses, SARL passou há 45 anos a CP, empresa pública.

2004 Numa Cimeira Europeia em Bruxelas, há 18 anos, aprovou-se o plano de combate ao terrorismo e criou-se o cargo de coordenador-geral da luta antiterrorista.

2006 A UE proibiu há 16 anos a entrada no espaço europeu do presidente eleito da Bielorrússia, Alexandre Lukachenko (o grande fantoche de Putin), após a detenção de centenas de manifestantes da oposição que exigiam novas eleições por suspeita de fraude.

2014 A então presidente do Conselho de Finanças Públicas, Teodora Cardoso, propôs há 8 anos, nas jornadas parlamentares do PSD, a criação de uma taxa a incidir nos levantamentos de dinheiro de contas onde os cidadãos recebam salários e pensões.

2018 Detido há 3 anos na Alemanha o ex-presidente catalão Carles Puigdemont, logo ficou em liberdade pelas imunidades de que gozava.

2021 O Retábulo de Ghent (1432) de Hubert e Jan Van Eyck, considerado obra prima do renascimento, ficou em exibição há 1 ano, após 7 de restauração, na Catedral de São Bravo, em Ghent, Bélgica.