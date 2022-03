Homem e cão encontrados mortos em poço no Algarve

Atualizada às 12h08

Um jovem e um cão foram esta sexta-feira retirados de um poço em Gavião de Baixo, freguesia de São Bartolomeu de Messines, sem vida.

Segundo fonte da GNR à agência Lusa, o corpo pertence a Harry Bradley, um jovem de 22 anos que desapareceu na semana passada em Paderne, Albufeira, e cuja viatura tinha sido encontrado ontem num descampado em Messines, no concelho de Silves, "fechada e parqueada".

A mesma fonte disse ainda que "não há indício de crime" na morte do jovem e que o corpo vai agora ser autopsiado para determinar as causas da morte.

Apesar de terem sido inciadas buscas após o alerta para o desaparecimento, as autoridades centraram as buscas na zona de Messenines, uma vez que detetaram naquele local a localização do telemóvel da vítima.

O alerta para a busca e resgate terrestre foi dado pelas 6h55 desta sexta-feira, tendo a GNR procedido às buscas.

De acordo com a página da Proteção Civil, encontram-se, neste momento, 44 operacionais apoiados por 15 viaturas.