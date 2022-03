Um homem, de 31 anos, morreu no sábado depois de ter sido vítima de esfaqueamento nas Caldas da Rainha, em Leiria.

Fonte da PSP disse este domingo à Agência Lusa que um desentendimento entre arrumadores de automóveis estará na origem do crime, dizenso que "houve um desentendimento com dois irmãos" que também estariam a arrumar viaturas, sendo que um deles atingiu a vítima com uma faca.

A vítima foi transportada para o hospital, onde acabou por morrer, e o alerta à PSP foi feito pelas 18h55.