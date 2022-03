Casamento entre Miley Cyrus e Liam Hemsworth foi um "desastre"

Um "Desastre". Foi assim que Miley Cyrus lembrou o seu casamento com Liam Hemsworth, quando um casal subiu no sábado ao palco no seu concerto no Lollapalooza Brazil.

"Querido, espero que o teu casamento corra melhor do que o meu", disse Cyrus, dando os parabéns aos fãs. "O meu foi um desastre", disse, segundo o Daily Mail.

Recorde-se que Miley Cyrus, de 29 anos, e Hemsworth, de 32, ficaram noivos pela primeira vez em 2012, tendo depois terminado. Em 2015, no entando, reconciliaram-se, casanso de novo em dezembro de 2018. A separação chegou menos de um ano depois.